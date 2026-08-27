Haberler

Asgari Ücret İçin Kulislerde İki Formül: Ocakta Yüzde 50 veya Yüzde 30 + Temmuzda Ara Zam

Asgari Ücret İçin Kulislerde İki Formül: Ocakta Yüzde 50 veya Yüzde 30 + Temmuzda Ara Zam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Ankara kulislerinde konuşulan zam senaryolarını aktaran SGK Uzmanı İsa Karakaş, mevcut asgari ücretin açlık sınırının gerisinde kaldığını belirtti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret artışına ilişkin muhtemel senaryoları ve Ankara kulislerinde öne çıkan rakamları değerlendirdi. Geçtiğimiz dönemde emekli ve memurlara ara zam yapılırken asgari ücretin sabit kalmasının özel sektör çalışanlarında beklenti yarattığını söyleyen Karakaş, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade etti.

Ekonomim'in haberine göre Karakaş, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde kulislerde konuşulan iki formülü sıraladı. İlk formülde ocak ayında tek seferde yüzde 50 zam yapılması; ikinci formülde ise ocakta enflasyon oranına göre yüzde 30 civarında artış yapılması ve temmuzda ikinci bir ara zamla toplam artışın yüzde 50'nin üzerine çıkarılması öngörülüyor.

Karakaş, şubat ayında çalışanların eline geçecek net tutar belirlenirken açlık sınırının alt sınır olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti ve komisyon görüşmelerinin ardından tablonun netleşeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı

Rojin'le ilgili korkunç iddiaya adli tıp son noktayı koydu
İBB Davası'nda 'rüşvet' itirafı! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı

Bu ifade çok baş yakacak! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı
Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!

Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!
Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Aziz başkanın Ederson için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
40 yaşını göremem diyordu! Casey King, 272 kilo verip bambaşka biri oldu

Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor