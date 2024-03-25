Milyonlarca emeklinin gözü kulağı seyyanen zamda. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den bu yönde çok konuşulacak açıklamalar geldi. Seyyanen zam olmayacak mı? Emeklileri üzen haber! AK Partili isim açıkladı... İşte ayrıntılar;

"AK PARTİ'NİN BU YÖNDE BİR ÇALIŞMASI YOK"

Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiaları gündemdeki yerini korurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Büyük Sivas Haber TV'ye açıklamalarda bulunan Güler, "Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok. Bu neye göre söylediler hangi rakamları, hangi bütçe verileri kıstas aldılar bilmiyorum. AK Parti'nin bu yönde bir çalışması yok." ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU TEMMUZ AYINI İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da önceki gün konuk olduğu programda "Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak Emekliler aç Sayın Erdoğan, gerçekten aç. 10 bin lirayla bir emeklinin ne İstanbul'da ne de Artvin'de geçinmesi mümkün değil. Dolayısıyla emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Bayram ikramiyesini 7 bin lira olarak vereceksin ve en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. Önünde 6 günün var. Canın isterse yaparsın, yapmıyorsan bütün emeklilerin oylarına talibim" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL DE "7 BİN LİRA ZAM" DEDİ

CHP lideri Özgür Özel de emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmesinde "En düşük emekli maaşıyla eğer güllaç almaya kalksan geçen sene 150 liraymış kilosu, 50 kilo güllaç alıyordun. Bu sene kilosu 450 lira olmuş ve 22 kilo güllaç alıyorsun. 50 kilo güllaç alan emekli, bir senede 22 kiloya düştü. Manisalılar bir yere giderken akrabaları, asker arkadaşları, eski okul arkadaşları beklerler ki, mesir getirsinler. Geçen sene 190 liraydı, mesirin kilogramı. En düşük emekli maaşıyla 40 kilogram mesir macunu alınıyordu. Bu sene kilogramı 404 lira olmuş, 25 kilogram alıyorsun. 40 kilogram mesir alan emekli bu sene maaşıyla 25 kilogram mesir macunu alabiliyor. Biz emekliye, emekli kartını belediyelerden veririz ama senin en düşük emekli maaşını önce bir asgari ücret, sonra geldiğin gün gibi 1,5 asgari ücret yapman lazım. Onun için diyorum ki, her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım" sözlerine yer vermişti.