Servet Yardımcı, 18 Temmuz'da yapılacak olan TFF başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Yardımcı, UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini belirtti. Peki, Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi mi? Servet Yardımcı neden adaylıktan çekildi?

SERVET YARDIMCI TFF BAŞKAN ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ Mİ?

Servet Yardımcı açıklamasında, "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı. TFF seçimi için daha önce başkan adaylığını açıklayan İsmail Uyanık da adaylıktan çekilme kararı almıştı.

SERVET YARDIMCI NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Yardımcı'nın kararı, TFF seçimlerinde yeterli imza ve desteğe sahip olmasına rağmen, kirli operasyonlara maruz kaldığını belirtmesi üzerine geldi.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.