Serkan Karayiğit kimdir? CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı Serkan Karayiğit kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Osmaniye Belediye Başkan adayı ise Serkan Karayiğit oldu. Serkan Karayiğit kimdir? Serkan Karayiğitnereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SERKAN KARAYİĞİT KİMDİR?

Ziraat Mühendisi olan Serkan Karayiğit, 2024 Yerel Seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi. Karayiğit, kariyerine ziraat mühendisi olarak başladı ve şimdi Osmaniye'de yerel yönetimde CHP'nin adayı olarak yer alacak.