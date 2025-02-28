Serhat Akın'ın yorumlarını yaptığı Sports Digitale platformundan kovulduğu iddia edildi. Peki, Serhat Akın, Sports Digitale'den kovuldu mu?

SERHAT AKIN, SPORTS DİGİTALE'DEN KOVULDU MU?

Sosyal medyada Serhat Akın'ın Sports Digitale'den kovulduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Konu ile ilgili olarak henz resmi açıklama gelmedi.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Erzincan kökenli eski millî futbolcu, evli ve iki çocuk babası Niyazi Serhat Akın, 5 Haziran 1981 tarihinde dünyaya geldi.

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1999 yılında 4 defa Türkiye U-17 formasını giydi. Aynı yıl içerisinde 3 defa da Türkiye U-18 formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol kaydetti. 2000 yılından 2002 yılına kadar 22 defa formasını giydiği ümit millî takım'da 12 gol attı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye A millî takım formasını 16 defa giydi ve bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Babası'nın Erzincan'lı olması sebebiyle millî takım da genelde 24 numarayı giymiştir