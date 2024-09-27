Serhat Akın neden vuruldu? Olay ne, ne oldu?

Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın dün akşam ayağından vuruldu. Olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği merak ediliyor. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Peki, Serhat Akın neden vuruldu? Olay ne, ne oldu?

SERHAT AKIN NEDEN VURULDU?

Eski Fenerbahçe futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Program çıkışı sırasında ayaklarından vurulan Akın, saldırı sonucu yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Akın, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Program çıkışı ayaklarıma ateş ettiler, son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri saldırıya ilişkin soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.