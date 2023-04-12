Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı mı ve Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma neden ayrıldı soruları gündeme geliyor. Seren Serengil 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldı mı merak ediliyor. Peki, Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Seren Serengil, 4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldı

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma neden ayrıldı ve Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı mı soruları araştırılıyor. Bir süredir birlikte olan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma çifti neden ayrıldığı merak ediliyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serengil, takipçilerine üzücü haberi paylaştı. Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı mı, neden ayrıldı? Detaylar haberimizdedir…

SEREN SERENGiL VE MUSTAFA RAHMAN TOHMA AYRILDI MI?

Sabah saatlerinde evli bir kadının yasak aşk yaşadığını iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil, 4 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serengil, "Gördüğüm lüzum üzerine ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum" dedi.

SEREN SERENGiL ILE MUSTAFA RAHMAN TOHMA NEDEN AYRILDI?

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini bitirdi. Serengil'in sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Saatler önce evli 2 çocuk sahibi bir kadının yasak aşk yaşadığı iddia ederek tepki gösteren Seren Serengil, son paylaşımında ilişkisini bitirdiğini söyleyerek "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seren Serengil'in yasak aşk yaşadığını iddia ettiği kişinin Mustafa Rahman Tohma ile bağlantısının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.