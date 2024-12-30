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Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
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Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş'ta 29 Aralık 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte daha önce farklı görevlerde bulunmuştur. Peki, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. Adalı, Yıldırım Demirören döneminde Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı, Fikret Orman döneminde ise İkinci Başkan olarak görev yaptı. 2018'den beri Türkiye Jokey Kulübü Başkanı olan Adalı, daha önce üç kez Beşiktaş Başkan adayı oldu. Serdal Adalı kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1 Şubat 1964'te Adana'da doğdu. Genç yaşta iş hayatına atılan Adalı, babasının rahatsızlığı nedeniyle California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakarak ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. Eren Adalı ile evli olan Adalı'nın iki çocuğu bulunmaktadır. Adalı Holding, inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olarak görev yapmış, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde ise Asbaşkanlık ve İkinci Başkanlık gibi önemli pozisyonlar üstlenmiştir. İlk olarak 2 Şubat 2010'da Beşiktaş yönetiminde görev almaya başlayan Adalı, Yıldırım Demirören döneminde Asbaşkanlık ve Futbol Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Görev süresi boyunca Ricardo Quaresma, Hugo Almeida, Manuel Fernandes, Simao ve Guti gibi önemli futbolcuların transferlerine katkıda bulunmuştur. Bu görevinden 24 Aralık 2011'de ayrılan Adalı, 2018'de Beşiktaş İkinci Başkanı olarak kulübe geri dönmüştür.

Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığı için 2013, 2019 ve 2023 yıllarındaki kongrelerde aday olmuş ancak seçilememiştir. 2024 yılı Aralık ayında yapılan seçimlerde Hüseyin Yücel ile birlikte başkanlık yarışına katılan Adalı, 29 Aralık 2024'te yapılan oylama sonucunda Beşiktaş Kulübü Başkanı seçilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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