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Semih Kılıçsoy Galler maçında oynayacak mı? Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, yok mu?

Semih Kılıçsoy Galler maçında oynayacak mı? Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, yok mu?
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Semih Kılıçsoy, Galler maçında ilk 11'de var mı ve Semih Kılıçsoy milli maçta kadroda yok mu soruları gündeme geliyor. Ay-yıldızlı ekibin yıldız oyuncularından Semih Kılıçsoy'ın bu kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise en çok araştırılan konular arasında. Türkiye-Galler maçında Semih Kılıçsoy oynamayacak mı ve Semih Kılıçsoy neden yok merak ediliyor. Peki, Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı?

Semih Kılıçsoy yok mu? Türkiye- Galler mücadelesi öncesinde sporseverler, maçın ilk 11'lerini merakla bekliyor. Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı? Sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu bu maçta forma giyemeyecek. Semih Kılıçsoy'ın ilk 11'de olup olmadığı da merak konusu. Semih Kılıçsoy milli maçta kadroda var mı? Detaylar haberimizdedir…

SEMİH KILIÇSOY GALLER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye-Galler maçında, ay-yıldızlı ekipte cezalı durumda bulunan Kenan Yıldız sahada yer alamayacak. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu da bu maçta forma giyemeyecek. Ancak, Semih Kılıçsoy Türkiye-Galler maçı kadrosunda yer alıp almayacağı henüz belli değildir.

Semih Kılıçsoy Galler maçında oynayacak mı? Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, yok mu?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Semih Kılıçsoy, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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