Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli?
Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Talas Belediye Başkan adayı olan Selver Boztaş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Selver Boztaş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SELVER BOZTAŞ KİMDİR?
Selver Boztaş, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş sağlık çalışanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.