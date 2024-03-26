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Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı...

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Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmış durumda. Yerel seçimin gerçekleşeceği büyük gün için heyecanlı bekleyiş sürerken, kimlerin kazanıp kimlerin kaybedeceği ise merak konusu. Bu süreçte anket şirketleri halkın nabzını yoklayarak sonuçlar hakkında fikir sahibi olmaya çalışıyor. Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı! İşte ayrıntılar...

ANKETLERE GÖRE İMAMOĞLU MU, KURUM MU KAZANACAK?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 9 farklı şirketin yaptığı İstanbul anketinin ortalaması alındı. Ortalamalar göre; Ekrem İmamoğlu, 2 puanla Murat Kurum'un önünde yer alıyor. Bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş takip ediyor.

Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı...

İşte 9 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç;

  • Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 41.9
  • Murat Kurum (AK Parti): Yüzde 39.8
  • Meral Danış Beştaş (DEM Parti): Yüzde 4.5
  • Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 3.7
  • Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 3.5
  • Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 2.9
  • Diğer adaylar: Yüzde 3.6

Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İstanbul Gündem Yaşam Politika Haberler

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