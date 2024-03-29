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Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı?

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Seçimden sonra dolar ne olur, dolar ne kadar olacak ve dolar artar mı soruları gündeme geliyor. 2024 Yerel Seçim sonrası döviz ne olur ve dolar çok yükselirse ne olur sorularına yanıt aranıyor. Yıl sonu dolar ne kadar olur merak ediliyor. Peki, Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı?

SEÇİMDEN SONRA DOLAR NE OLUR?

Goldman Sachs analistleri, bu ay döviz talebinin canlanması nedeniyle Türk lirası üzerindeki baskının arttığı bir ortamda, bu pazar İstanbul'da yapılacak seçimlerin TL üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor. Kevin Daly liderliğindeki analistler, "Sonuçlara İstanbul'da ya da diğer büyük şehirlerde itiraz edilmemesi durumunda Türk lirası için olumlu olacaktır" dedi.

SEÇİMDEN SONRA DÖVİZ KURU YÜKSELİR Mİ?

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı kritik görülüyor. CHP'den Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'den Murat Kurum'un yarıştığı seçimlerin olası sonuçlarını yatırımcılar da takip ediyor. İstanbul'daki yarış, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi mücadelenin sembolü olduğu için piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORLAR

Goldman analistleri seçim sonucunun mevcut para ve maliye politikalarında bir değişikliğe neden olacağını düşünmedikleri görüşünde. Analistler, seçimlerden sonra rezervler ve lira üzerindeki baskının azalmasını beklediklerini belirtti ve Merkez Bankası'nın sıkı politikayı sürdüreceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyonun beklenenden daha kötü çıkması, bu yıl dolar karşısında değerinin yüzde 9'unu kaybeden Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca seçim sonrası TL'nin keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği beklentileri de döviz talebini yükseltmişti.

Seçimlerden sonra liranın keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği endişelerinin arttığını belirten uzmanlar, Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı 500 baz puanlık sürpriz faiz artışının "böyle bir devalüasyonun olası olmadığına dair güçlü bir sinyal gönderdiğini" söyledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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