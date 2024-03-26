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Şarkıcı Zara kaç kilo verdi? Zara'nın zayıflama formülü ne?

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Şarkıcı Zara, gerçek adıyla Neşe Yılmaz, son dönemde sadece sesiyle değil, aynı zamanda yaşadığı değişimle de gündemden düşmüyor. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, tam olarak 9 kilo vermiş ve bu konuda zayıflama formülünü de paylaşmıştır. Şarkıcı Zara kaç kilo verdi? Zara'nın zayıflama formülü ne? İşte ayrıntılar...

ZARA KAÇ KİLO VERDİ, YÖNTEMİ NE?

Şarkıcı Zara son dönemlerde verdiği 9 kilo ile gündem oldu. Bir anda değişen ünlü şarkıcının kiloları nasıl verdiği ise merak ediliyor. Zara, kilo verme yöntemini şu cümlelerle açıkladı;

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini çoğaltmasın diye. Daha iyi sindirim için...

Şarkıcı Zara kaç kilo verdi? Zara'nın zayıflama formülü ne?

Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor ve haftanın 3 günü yürüyüş mümkün olan her zamanda! En önemlisi de stres... Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil, mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece...

Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin... E ben nasıl kilo vermeyeyim."

Şarkıcı Zara kaç kilo verdi? Zara'nın zayıflama formülü ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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