Samsunspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Samsunspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Samsunspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Samsunspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11!

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Samsunspor Beşiktaş maçı 11'i belli oldu:

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Semih, Rafa Silva, Raschica, Immobile.

Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki, Bola, Rick, Satka, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Samsunspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Beşiktaş maçı saat 21.45'te başlayacak.