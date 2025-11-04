Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları tek maç mı rövanşı var mı?

Güncelleme:
Avrupa futbolunun zirve turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, tarihinin en köklü değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Hayranların ve uzmanların aklına sıklıkla takılan "Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları tek maç mı, rövanşı var mı?" sorusunun cevabı, 2024/25 sezonu itibarıyla netlik kazanıyor.

ESKİ SİSTEM TARİHE KARIŞIYOR

Geleneksel olarak, grup aşaması olarak bilinen ve 32 takımın 8 grupta 4'erli takımlar halinde, evde ve deplasmanda olmak üzere çift ayaklı (rövanşlı) maçlar oynadığı sistem tarihe karışıyor. UEFA, turnuvayı daha dinamik, rekabetçi ve izleyici dostu hale getirmek amacıyla "İsviçre Sistemi" olarak adlandırılan yepyeni bir lig aşamasını devreye sokuyor.

Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları tek maç üzerinden oynanıyor.

TAKIM SAYISINDA ARTIŞ VE YENİ MAÇ YAPISI

Eski sistemde 32 olan takım sayısı, yeni lig aşamasında 36'ya çıkıyor. Bu 36 takım, artık geleneksel gruplara ayrılmayacak. Bunun yerine, tek bir büyük ligde mücadele edecekler. Her takım, lig aşaması boyunca toplam 8 maç yapacak. Bu maçların 4'ü kendi sahasında, 4'ü ise deplasmanda olacak. İşte kritik nokta: Bu 8 maçın her biri, farklı bir rakibe karşı tek maç olarak oynanacak. Yani, bir takım herhangi bir rakibiyle sadece bir kez karşılaşacak; evinde, deplasmanda veya nötr sahada. Rövanş mücadelesi söz konusu değil.

ADİL EŞLEŞME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

"Tek maç sisteminde eşleşmeler nasıl adil olacak?" sorusu akıllara gelebilir. UEFA, takımları güçlerine göre dört ayrı torbaya (Seri 1'den Seri 4'e) ayıracak. Her takım, dört torbanın her birinden iki takım olmak üzere toplam sekiz farklı rakiple eşleştirilecek. Bu da her takımın;

Seri 1'den (en güçlüler) 2 takımla (biri evinde, biri deplasmanda)

Seri 2'den 2 takımla (biri evinde, biri deplasmanda)

Seri 3'ten 2 takımla (biri evinde, biri deplasmanda)

Seri 4'ten 2 takımla (biri evinde, biri deplasmanda) karşılaşması anlamına geliyor.

Bu karmaşık ama adil eşleştirme, her takımın benzer zorluk seviyelerinde maçlar oynamasını hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi maçları tek maç mı rövanşı var mı?

LİG AŞAMASI SONRASI: SON 16 YOLCULUĞU

36 takımın yer aldığı tek ligde tüm maçlar tamamlandıktan sonra, takımlar oluşan puan durumunda sıralanacak. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise ekstra bir eleme play-off'u oynamaya hak kazanacak. Bu play-off çift ayaklı (rövanşlı) olacak ve kazananlar da son 16'ya katılacak. 25. sıra ve altındaki takımlar ise turnuvaya veda edecek. Son 16 turundan itibaren ise bildiğimiz çift ayaklı eleme sistemi (rövanşlı maçlar) aynen devam edecek.

TEK MAÇIN GETİRDİĞİ STRATEJİK AVANTAJLAR

HER MAÇIN KRİTİK ÖNEMİ: Tek maç sistemi, "beraberlik bile iyidir" anlayışını büyük ölçüde zayıflatıyor. Her maç, final atmosferinde geçecek ve 3 puanın değeri çok daha artacak. Özellikle güçlü rakipleri evinde ağırlayan takımlar için deplasman golü kuralı olmasa da, kazanmanın ve puan kaybetmemenin baskısı üst düzeyde olacak.

SÜRPRİZ SONUÇ İHTİMALİ: Tek maçlık sistem, alt sıralardaki takımların, güçlü rakiplerini şaşırtma ihtimalini artırıyor. Tek bir iyi performans, dev bir takımı yenmek için yeterli olabilecek.

TAKVİM VE FİZİKSEL YÜK: Takım sayısı artsa da, her takımın oynayacağı maç sayısı grup aşamasına göre (6 maçtan 8 maça çıktı) makul bir artış gösterdi. Tek maç sistemi, seyahat yükünü ve fiziksel yorgunluğu bir miktar dengeleyecek.

2024/25 sezonuyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması maçları artık rövanşlı değil, tek maç üzerinden oynanacak. Bu devrim niteliğindeki değişiklik, daha fazla takımın katılımı, daha adil ve çeşitli eşleşmeler ve her maçın kritik öneme sahip olduğu son derece heyecanlı bir lig aşaması vaat ediyor. Futbolseverler, Avrupa'nın devlerinin tek bir şans için mücadele edeceği bu yeni sisteme hızla adapte olmak zorunda kalacak.

Osman DEMİR
500
