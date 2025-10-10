Futbol dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme kapıda: Netflix, belgesellerle tanıdığımız spor platformundan, artık canlı Şampiyonlar Ligi maçlarını ekrana taşıma ihtimaliyle karşımızda! Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, uzun yıllardır televizyon kanallarına bağlı kalırken, bu adım izleme alışkanlıklarını kökten değiştirebilir. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te mi yayınlanacak? Netflix Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakkını aldı mı? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NETFLİX'TE Mİ YAYINLANACAK?

Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının Netflix'te yayınlanması artık olasılık dahilinde. The Times'ın haberine göre, Netflix, 2027–28 sezonundan itibaren her turdan bir Şampiyonlar Ligi maçını küresel çapta yayınlama hakkı için ihaleye girmeye hazırlanıyor. Bu adım, Netflix'in canlı spor yayıncılığına yönelik ilk ciddi hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, UEFA'nın medya hakları modelinde köklü bir değişikliğe gittiğinin de göstergesi. UEFA, yerel televizyon kanalları yerine uluslararası dijital platformlara yönelerek yıllık medya gelirlerini 4,4 milyar eurodan 5 milyar euroya çıkarmayı hedefliyor. Bu stratejik değişim, teknoloji şirketleri arasında rekabetin artmasıyla birlikte gelirlerin daha da yükselebileceği öngörülüyor.

NETFLİX ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YAYIN HAKKINI ALDI MI?

Hayır, Netflix henüz Şampiyonlar Ligi yayın haklarını almadı. Ancak şirket, UEFA'nın 2027–28 sezonu için planladığı yeni medya hakları modeline dahil olmak üzere ihaleye katılmayı planlıyor. Bu model, her turdan bir maçın küresel çapta dijital platformlar üzerinden yayınlanmasını öngörüyor. Netflix, bu hakları almak için teklif verecek şirketler arasında yer alıyor.

UEFA, medya hakları ihalesini Relevent adlı Amerikan ajansı aracılığıyla yönetiyor. Bu yeni model, dijital platformların daha fazla yer aldığı ve gelirlerin artırılmaya çalışıldığı bir dönemi işaret ediyor. Netflix'in bu alandaki stratejisi, canlı spor yayıncılığına yönelik daha önceki adımlarının bir devamı niteliğinde.

Sonuç olarak, Netflix'in Şampiyonlar Ligi yayın haklarını alıp almayacağı henüz kesinleşmemiş olsa da, bu alandaki rekabetin artması ve dijital platformların etkisinin büyümesi, futbolseverler için yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.