Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu başlıyor

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçları başlıyor. İlk mücadeleler bu akşam oynanacak ve futbolseverler, birçok dev karşılaşmayı aynı haftada izleme fırsatı bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun yayın hakları Türkiye'de TRT ve Tabii platformunda bulunuyor. Turnuvanın ilk haftasında oynanacak maçlar, TRT 1, TRT Spor ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Böylece futbolseverler, farklı karşılaşmaları aynı anda bu platformlar üzerinden takip edebilecek.

İlk hafta programında yer alan karşılaşmalardan bazıları Tabii Spor'dan, bazıları ise TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Örneğin Athletic Bilbao-Arsenal, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Olimpik Marsilya, Benfica-Karabağ gibi karşılaşmalar Tabii Spor'da izleyiciyle buluşacak. PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise ve Tottenham-Villarreal mücadeleleri ise TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

TRT 1 de Şampiyonlar Ligi'nin önemli karşılaşmalarını naklen ekrana getirecek. Turnuvanın kalan haftalarında da aynı yayın akışı geçerli olacak ve izleyiciler, TRT'nin farklı kanalları ve Tabii aracılığıyla maçları izlemeyi sürdürecek.

BU AKŞAM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşaması, bu akşam oynanacak altı karşılaşmayla başlayacak. TSİ 19.45'te Athletic Bilbao-Arsenal ve PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise maçları oynanacak. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise 22.00'de Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Olimpik Marsilya, Benfica-Karabağ ve Tottenham-Villarreal karşı karşıya gelecek.

Haftanın ikinci gününde, yani 17 Eylül Çarşamba günü de kritik mücadeleler sahne alacak. Olympiakos-Pafos ve Slavia Prag-Bodo/Glimt karşılaşmaları 19.45'te başlayacak. 22.00 seansında ise Ajax-Inter, Bayern Münih-Chelsea, Liverpool-Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain-Atalanta karşılaşmaları oynanacak.

18 Eylül Perşembe günü ise Türk futbolseverler için özel bir gün olacak. Tek Türk temsilcisi Galatasaray, 22.00'de deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak. Aynı günün diğer maçları arasında Manchester City-Napoli, Newcastle United-Barcelona ve Sporting Lizbon-Kairat dikkat çekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT ve Tabii platformu oldu. Futbolseverler, TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranları üzerinden maçları takip edebilecek. Program yoğunluğu nedeniyle bazı karşılaşmalar Tabii'de, bazıları ise TRT'nin kanallarında izleyiciyle buluşacak.

Özellikle aynı anda birden fazla maç oynandığı için farklı platformlardan yayın yapılacak. Örneğin bu akşamki Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Olimpik Marsilya ve Benfica-Karabağ maçları Tabii Spor'da; PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise ve Tottenham-Villarreal karşılaşmaları ise TRT Spor'da yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin ilerleyen haftalarında da benzer bir yayın akışı uygulanacak. TRT'nin farklı kanalları ve Tabii üzerinden futbolseverler istedikleri maçı seçip izleme şansına sahip olacak.