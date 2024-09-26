Şamil Ekinci kimdir? Şamil Ekinci hangi takımlı, yaşıyor mu, öldü mü (EŞAMİL EKİNCİ SEZONU, TRABZONSPOR)?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de kalan haftaların '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi. Şamil Ekinci kimdir? Şamil Ekinci hangi takımlı, yaşıyor mu, öldü mü?

ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzon spor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzon spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şamil Ekinci hakkında:



Mustafa Şamil Ekinci (2 Haziran 1941, Keskin - 16 Eylül 2024), Türk spor yöneticisi ve Trabzonspor'un 7. başkanıdır.

Aslen Kırşehirli olan Şamil Ekinci, o dönemde Ankara'ya bağlı olan Keskin'de doğmuştur. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmış, liseyi İstanbul Erkek Lisesinde okumuştur. 1961'de 19 yaşındayken un fabrikası kurmak amacıyla amcası Muarrem Ekinci ile birlikte Trabzon'a yerleşmiştir. 1970–71 döneminde, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi olmuş, 1975–76 döneminde ise Trabzonspor başkanı seçilmiştir. 1974'te ise kendi isteği üzerine soy kütüğü Trabzon'a taşınmıştır.

Şamil Ekinci, Trabzonspor'da görev yaptığı süre zarfında Trabzonspor ile dört lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Başbakanlık Kupası kazanmıştır.Beş yılda kazandığı bu başarılar onu Trabzonspor tarihinde önemli bir yere oturtmuş, daha sonraki dönemlerde; Trabzonspor'un kazandığı kupaların sergilendiği müzeye onun adı verilmiştir. Müze, günümüzde de Şamil Ekinci Müzesi adı altında hizmet vermeye devam etmektedir.

Bazı kesimlerce Trabzonspor'un yeniden şampiyonluklar kazanabilmesinin yolu olarak belirtilen "öze dönüş hareketi"nin savunucularından biridir. Trabzonspor'un temelinin Trabzonlu futbolcularla kurulması gerektiğini birçok demecinde dile getirmiştir. 2008 yılında akciğerindeki sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış, aynı yılın şubat ayında başarılı bir ameliyat geçirmiştir.