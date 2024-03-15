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Sami Üstün kimdir? CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün kaç yaşında, nereli?

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CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Sami Üstün kimdir? CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün kaç yaşında, nereli?

Sami Üstün kimdir? CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sami Üstün kimdir? CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün nereli? Detaylar haberimizdedir…

SAMİ ÜSTÜN KİMDİR?

Sami Üstün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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