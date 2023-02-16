Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Roma maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Salzburg - Roma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Salzburg - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Salzburg - Roma maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Salzburg - Roma karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salzburg - Roma maçı şifresiz mi? Salzburg - Roma maçı hakemi kim? Salzburg - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Roma maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Salzburg ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Salzburg-Roma Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Salzburg-Roma Maçı, saat 20:45 başlayacak.
Salzburg ve Roma, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 32 maçı, Salzburg'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.