Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Roma maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Salzburg - Roma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Salzburg - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Salzburg - Roma maçı ne zaman?