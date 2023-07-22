Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalar arasında en dikkat çekeni ise Mısır oldu. Peki, Salih Mutlu Şen kimdir? Mısır Büyükelçi Salih Mutlu Şen kim? Salih Mutlu Şen hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dönemlerde ilişkilerin normalleşmeye başladığı Mısır Büyükelçiliği'ne Salih Mutlu Şen getirildi. Peki, Salih Mutlu Şen kimdir? Mısır Büyükelçi Salih Mutlu Şen kim? Salih Mutlu Şen hayatı ve biyografisi!

SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?

1964 yılında Emirdağ'da doğdu.İlköğretimini Emirdağ da tamamladı. Arkasından Eskişehir Anadolu Lisesini kazanarak Ailesiyle birlikte Eskişehir'e taşındılar. Eskişehir Anadolu Lisesini 1983 yılında tamamladı. 1984 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü üstün başarı ile 1989 yılında tamamladı.

1992'de Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı ve 1993'te askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1993'te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 1994'te Kabil Büyükelçiliği'nde Ataşe, Üçüncü Katip, 1996'da AGİT Daimi Temsilciliği'nde Üçüncü Katip, 1998'de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi'nde Üçüncü Katip olarak görev yapmış ve 1998'de istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

2000'de Konsolosluk Yasadışı Göç Kontrolü Dairesi'nde Üçüncü Kâtip, 2002'de Riyad Büyükelçiliği'nde İkinci Kâtip, Başkatip, 2004'te Varşova Büyükelçiliği'nde Başkatip, Müsteşar olarak görev yapmış ve 2006'da Çok Taraflı Kültürel İşler Dairesi'ne Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak atanmıştır.