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Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak?

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TFF 1. Lig'de Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi iddiaları gündeme geldi. Sakaryaspor Amedspor maçının Sakarya Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle ertelendiği ifade edilmişti. Peki, Sakaryaspor Amed maçı ertelendi mi? Sakaryaspor Amed maçı neden ertelendi? Merak ediliyor. İşte Sakarya Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi, ne zaman ve hangi statta oynanacak? Detaylar...

Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi? TFF 1. Lig'de Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi iddiaları gündeme geldi. Sakaryaspor Amedspor maçının Sakarya Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle ertelendiği ifade edilmişti. Peki, Sakaryaspor Amed maçı ertelendi mi? Sakaryaspor Amed maçı neden ertelendi? Merak ediliyor. İşte Sakarya Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi, ne zaman ve hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde...

SAKARYASPOR AMEDSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Sakaryaspor'un stadyumu olan Sakarya Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle stadyum arayışları uzun sürünce Amedspor Sakaryspor maçının ertelenebileceği iddiaları gündeme geldi.

Sakaryaspor Amedspor maçını oynanacağı stadyum netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF 1. Lig maç programında Sakaryaspor Amedspor maçının tarihi, saati ve nerede oynanacağı bilgisi yer aldı.

Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak?

SAKARYASPOR AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sakaryaspor Amedspor maçı İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Sakarya'nın stadında zemin bakım çalışması olduğu için maçın oynanacağı stadyum değiştirildi.

SAKARYASPOR AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor Amedspor maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadelenin ertelendiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

SAKARYASPOR AMEDSPOR HAKEMİ KİM?

Sakaryaspor Amedspor maçı hakemi Yiğit Arslan olacak. Maçta yardımcı hakem olarak ise Seyfettin Ünal ve Nurettin Dinçer Demir görev yapacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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