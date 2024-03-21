SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Sakarya Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Sakarya Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: YUSUF ALEMDAR

İYİ PARTİ: SELÇUK KILIÇASLAN

SOL PARTİ: KAZIM BİBİNOĞLU

MEMLEKET PARTİSİ: ALİ SARI

ANAVATAN PARTİSİ: HARUN AYKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ: FATMA İP

YENİDEN REFAH PARTİSİ: SELÇUK GEYVELİ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ENGİN GÜLESER

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: FİRDEVS YILDIRIM

ZAFER PARTİSİ: CİHAN KOLİP

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: RAMAZAN KAP

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MURAT TAKSİM

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: EROL SAK

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MUSTAFA YASİN YAY

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AZİZE ÇEROĞLU

EMEK PARTİSİ: HÜSEYİN ATILGAN

HÜR DAVA PARTİSİ: VEYSEL YAVUZ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HAYDAR BEYSÜLEN

DEMOKRAT PARTİ: CUMHUR ATAY

MİLLET PARTİSİ: İSMET ERGEZEN

MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜDAVERDİ KERVANKIRAN

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: DİLEK KAÇAR

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MEHMET ERDOĞAN

SAADET PARTİSİ: ÖMER ABDULLAH AYHAN

VATAN PARTİSİ: BAHTİYAR BODUR

BAĞIMSIZ: MUSTAFA KAŞKAŞ

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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