Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diploma ile 1 yıldır hekimlik yapan Ayşe Özkiraz, tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Vatandaşlar ise o tanıdık ismi merak etti. Arama motorlarında Sahte Doktor kimin akrabası çıktı? Sahte Doktor, Kemal Özkiraz'ın neyi oluyor? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Sahte Doktor kimin akrabası çıktı? sorusu merak ediliyor. 1 yıldır hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın oyununu hastanedeki diğer doktorlar bozdu. Peki, Sahte Doktor kimin akrabası çıktı? Sahte Doktor, Kemal Özkiraz'ın neyi oluyor?

SAHTE DOKTOR KİMİN AKRABASI ÇIKTI?

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diploma ile 1 yıldır hekimlik yapan Ayşe Özkiraz, tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz, sahte doktorun babasının amcasının torunu olduğunu söyledi. Kendilerini de kandırdığını belirten Özkiraz, "Haberi şimdi gördük çok üzüldük. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk" dedi. Tüm Türkiye'yi şaşırtan olayda, sahte doktor tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı olan Kemal Özkiraz, sahte doktorun akrabası olduğunu duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkiraz, "Haberi şimdi gördük çok üzüldük. Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Dr. olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı." ifadelerini kullandı.

SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR?

Hastanede görevli uzman doktoru sahte diploma ile kandırarak hastanede gözlem yaparak meslekte ilerlemek istediğini anlatan Ayşe Özkiraz doktorun da izniyle düzenli olarak hastaneye gidip gelmeye başladı. Ancak sahte doktor tıp ve sağlık alanında diğer doktorlardan gelen sorulara verdiği çelişkili cevaplarla kafaları karıştırdı. Doktorların durumdan şüphelenmesi üzerine yapılan araştırmada Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Özkiraz'ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştığı görüldü.

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz'ın foyası daha sonra ortaya çıktı. Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine ve daha sonra da İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne kadar gitti. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Özkiraz'ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi.

Ayşe Özkiraz'ın ailesine Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü söylediği ve daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği öğrenildi.

AYŞE ÖZKİRAZ TUTUKLANDI MI?

Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.