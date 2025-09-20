Sadettin Saran kimdir? Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri, camiada büyük bir heyecan yaratırken, adaylar da taraftarın ve kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise iş insanı Sadettin Saran. Seçim tarihi yaklaştıkça, Saran'ın geçmişi, projeleri ve Fenerbahçe vizyonu merak konusu haline geliyor. Saadettin Saran ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri ve spor camiasının yakından tanıdığı bir isimdir. 1964 yılında ABD'de doğmuş, makine mühendisliği alanında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek medya, enerji, havacılık ve turizm gibi pek çok sektörde yatırımlar yapmıştır.

Spor geçmişiyle de dikkat çeken Saran, hem Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı hem de Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmıştır. Medya alanında Türkiye'de spor yayınlarının büyük bir kısmının yayın hakkını elinde tutan Saran Medya'nın sahibidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış, başkan adaylığıyla da camianın gündeminde yer almaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Saran, eğitim ve spor alanında birçok destek sağlamaktadır.

SADETTİN SARAN KAÇ YAŞINDA?

Sadettin Saran, 1964 yılında ABD'de dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

SADETTİN SARAN NERELİ?

Sadettin Saran, aslen Kırıkkalelidir. Her ne kadar ABD doğumlu olsa da ailesi Türk'tür ve özellikle Kırıkkale ile olan bağını koparmamıştır. Kente yaptığı sosyal yatırımlar ve bağışlarla memleketiyle olan ilişkisini her zaman güçlü tutmuştur. Kırıkkale'de yaptırdığı anaokulu, okul ve spor tesisleri bunun en somut örneklerindendir.

SADETTİN SARAN KARİYERİ

Sadettin Saran'ın kariyeri çok yönlü bir yapıya sahiptir. Makine mühendisliği eğitiminin ardından ABD'de Ensco Environmental Services'de çalışmaya başladı. 1988'de Türkiye'ye dönerek önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı. Ardından 1989'da Saran International'ı kurarak Lockheed Martin, Raytheon International ve ESPN gibi global markaların Türkiye temsilciliklerini üstlendi.

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara ofisinde Genel Müdürlük yaptıktan sonra Saran Holding'e döndü. 1990'ların sonlarında medya sektörüne girerek Radyo Spor başta olmak üzere birçok radyo kanalını kurdu ya da satın aldı. Ardından Saran Medya, Türkiye'deki spor yayınlarının yaklaşık %65'inin yayın hakkını elinde bulunduran güçlü bir yapıya dönüştü.

Medya dışında enerji, havacılık, turizm ve çağrı merkezi gibi sektörlere de yatırımlar yapan Saran Holding, bugün yaklaşık 2.000 çalışana sahip, 33 firmadan oluşan çok sektörlü bir dev haline gelmiştir.

Ayrıca İngiltere Premier Lig maçlarının yayın hakkını alıp satması gibi yüksek profilli işlerle uluslararası alanda da etkin olmuştur.

Tüm bu yönleriyle Sadettin Saran, sadece başarılı bir iş insanı değil; aynı zamanda vizyoner bir yönetici, eski milli sporcu ve spor yöneticisi olarak çok yönlü bir kariyere sahiptir.