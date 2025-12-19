Haberler

Sadettin Saran evli mi, bekar mı, eski eşleri kim, çocuğu var mı?

Sadettin Saran evli mi, bekar mı, eski eşleri kim, çocuğu var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sadettin Saran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Spor yöneticiliği, medya yatırımları ve girişimcilik faaliyetleriyle tanınır. Uzun yıllar yüzücülük yapmış, ardından eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. İş hayatına uluslararası şirketlerde başlayan Saran, daha sonra kendi markasını oluşturarak medya, spor ve hizmet sektörlerinde önemli yatırımlara imza atmıştır.

Özellikle spor yayıncılığı ve spor kulüplerine verdiği destekle geniş kitleler tarafından tanınan Sadettin Saran, aynı zamanda Fenerbahçe camiasıyla olan yakınlığıyla da bilinir. Sadettin Saran evli mi, bekar mı, eski eşleri kim, çocuğu var mı?

SADETTİN SARAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Sadettin Saran'ın güncel medeni durumu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Sadettin Saran bekardır. Son yıllarda evliliğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih etmiştir.

Zaman zaman adı farklı isimlerle anılsa da, bu iddialar hiçbir zaman kendisi tarafından doğrulanmamıştır. Bu nedenle Sadettin Saran'ın şu an için evli olmadığı bilinmektedir.

Sadettin Saran evli mi, bekar mı, eski eşleri kim, çocuğu var mı?

SADETTİN SARAN'IN ESKİ EŞLERİ KİM?

Sadettin Saran, iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1990'lı yılların sonunda Aycan Ateş ile yaptı ve 2005 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2012 yılında Emek Külür ile yaptı ve çift, 2017 yılında boşandı.

SADETTİN SARAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Sadettin Saran'ın iki çocuğu bulunmaktadır

• Lal Saran

• Beliz Saran

.

HAYATINI NEDEN GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMIYOR?

Sadettin Saran, iş dünyasındaki aktif rolüne rağmen özel hayatını bilinçli olarak geri planda tutan isimlerden biridir. Röportajlarında ve açıklamalarında sık sık özel yaşamın kişisel bir alan olduğunu vurgulayan Saran, magazin gündeminde yer almamayı tercih etmektedir.

Bu duruşu, onun hakkında merak edilen soruların artmasına neden olsa da, Sadettin Saran bu konuda çizgisini korumaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında da daha çok iş, spor ve sosyal sorumluluk projelerine yer vermektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Sadettin Saran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title