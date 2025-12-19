Özellikle spor yayıncılığı ve spor kulüplerine verdiği destekle geniş kitleler tarafından tanınan Sadettin Saran, aynı zamanda Fenerbahçe camiasıyla olan yakınlığıyla da bilinir. Sadettin Saran evli mi, bekar mı, eski eşleri kim, çocuğu var mı?

SADETTİN SARAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Sadettin Saran'ın güncel medeni durumu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Sadettin Saran bekardır. Son yıllarda evliliğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih etmiştir.

Zaman zaman adı farklı isimlerle anılsa da, bu iddialar hiçbir zaman kendisi tarafından doğrulanmamıştır. Bu nedenle Sadettin Saran'ın şu an için evli olmadığı bilinmektedir.

SADETTİN SARAN'IN ESKİ EŞLERİ KİM?

Sadettin Saran, iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1990'lı yılların sonunda Aycan Ateş ile yaptı ve 2005 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2012 yılında Emek Külür ile yaptı ve çift, 2017 yılında boşandı.

SADETTİN SARAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Sadettin Saran'ın iki çocuğu bulunmaktadır

• Lal Saran

• Beliz Saran

.

HAYATINI NEDEN GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMIYOR?

Sadettin Saran, iş dünyasındaki aktif rolüne rağmen özel hayatını bilinçli olarak geri planda tutan isimlerden biridir. Röportajlarında ve açıklamalarında sık sık özel yaşamın kişisel bir alan olduğunu vurgulayan Saran, magazin gündeminde yer almamayı tercih etmektedir.

Bu duruşu, onun hakkında merak edilen soruların artmasına neden olsa da, Sadettin Saran bu konuda çizgisini korumaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında da daha çok iş, spor ve sosyal sorumluluk projelerine yer vermektedir.