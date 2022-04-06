Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 55. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?
- Güncelleme:
Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü bugün başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini canlı izlemek isteyen seyirciler, Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 55. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? aratması yapıyor. Sadakatsiz canlı seyret! Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm full HD izle!
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 55. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...
Sadakatsiz 55. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, Derin'in sözlerinden sonra Asya'nın onlara oyun oynadığını düşünüyor. Asya'nın intikam uğruna yaptıkları Volkan'ı büyük bir çaresizlik ve üzüntü içinde bırakıyor! Peki şimdi ne olacak?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz 30 Mart Çarşamba yayınlanan 54. yeni bölümde Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?
Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlamıştır.
Volkan'a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya'nın ağına takılır. Asya'nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan