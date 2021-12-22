Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş biyografisi!

Sadakatsiz Aras kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D'de yayınlanmakta. Dizinin yeni bölümlerine katılan Aras karakteri merak ediliyor. Aras karakterine hayat veren ise Berkay Ateş oluyor. Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki, Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ ARAS KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinda Aras karakterini canlandıran isim Berkay Ateş'tir.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 - Sadakatsiz

2020- (Alev Alev)

2018 – Çukur

2018 – Gülizar

2016 – İstanbul Sokakları

2016 – Anne

2015 – Abluka

2013 – Yarım Kalan Mucize

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