Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş biyografisi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş biyografisi!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş biyografisi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Diziye yeni dahil olan Berkay Ateş'in canlandırdığı Aras karakteri ise merak edilmekte. Derin ile bağlantısı merak edilen Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir?

Sadakatsiz Aras kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D'de yayınlanmakta. Dizinin yeni bölümlerine katılan Aras karakteri merak ediliyor. Aras karakterine hayat veren ise Berkay Ateş oluyor. Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki, Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Sadakatsiz dizisinda Aras karakterini canlandıran isim Berkay Ateş'tir.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş biyografisi!

2021 - Sadakatsiz

2020- (Alev Alev)

2018 – Çukur

2018 – Gülizar

2016 – İstanbul Sokakları

2016 – Anne

2015 – Abluka

2013 – Yarım Kalan Mucize

Haberler.com - Gündem

Berkay Ateş, Sadakatsiz, Gündem, Magazin, Haberler

title