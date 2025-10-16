İş dünyasının son dönemde dikkatle takip edilen isimlerinden biri olan Şaban Kayıkçı, İstanbul merkezli büyük bir soruşturmanın odağına yerleşti. Tefecilik, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma iddialarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Kayıkçı'nın ismi, daha önce Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan otel ve taşınmazların yeni sahibi olarak da gündeme gelmişti. Peki,Şaban Kayıkçı kimdir? Şaban Kayıkçı neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? Şaban Kayıkçı hangi şirketlerin sahibi? İşte detaylar...

ŞABAN KAYIKÇI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan büyük çaplı ekonomik suç soruşturmasında, iş dünyasında tanınan isimlerden biri olan Şaban Kayıkçı hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, yürüttüğü soruşturmada tefecilik, suçtan elde edilen malvarlığını aklama ve örgüt kurma suçlamalarına odaklandı.

Toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 5'i emniyet güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Şaban Kayıkçı'nın, daha önce Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan otellerin ve taşınmazların yeni sahibi olarak gündeme gelmiş olması, soruşturmanın merkezinde yer almasına neden oldu.

İstanbul merkezli soruşturmada, şüphelilerin organize biçimde hareket ederek yüksek meblağlı malvarlıklarını yasa dışı yöntemlerle elde ettikleri iddia ediliyor. Bu gelişme, Kayıkçı'nın ticari faaliyetlerine dair kamuoyunda birçok sorunun yeniden gündeme taşınmasına yol açtı.

ŞABAN KAYIKÇI HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Şaban Kayıkçı hakkında yürütülen soruşturmada birçok ciddi suçlama bulunuyor. Bunların başında, tefecilik, kara para aklama ve örgütlü suç faaliyeti yürütme geliyor.

İddialara göre Kayıkçı, belirli şahıslara yüksek faizle borç para vererek karşılığında taşınmaz, hisse veya şirket devirleri alıyor, borç ödemekte zorlanan kişiler üzerinde baskı kurarak değerli malvarlıklarına el koyuyordu. Bu tür ticari ilişkiler, soruşturmanın "tefecilik" başlığı altında incelenmesine neden oldu.

Diğer önemli bir suçlama ise, "suçtan elde edilen gelirlerin yasal ticari faaliyet gibi gösterilerek sisteme dahil edilmesi", yani malvarlığı aklama. Soruşturmada yer alan otel satışları, bina devirleri ve şirket transferleri bu kapsamda detaylı olarak inceleniyor.

Öte yandan savcılık, bu faaliyetlerin bireysel değil, organize şekilde yürütüldüğünü; aralarında Kayıkçı'nın da bulunduğu bir grubun birlikte hareket ederek suç örgütü kurduğu yönünde tespitlerde bulundu.

ŞABAN KAYIKÇI KİMDİR?

Şaban Kayıkçı, özellikle son yıllarda Türkiye'deki büyük ticari yatırımlar ve tartışmalı taşınmaz devirleriyle adı öne çıkan bir iş insanıdır. Kamuoyunun dikkatini ilk kez, Sezgin Baran Korkmaz'a ait lüks otel ve gayrimenkullerin devralınması sürecinde çekmiştir.

İş dünyasındaki faaliyetleri çoğunlukla deniz taşımacılığı, gayrimenkul geliştirme ve petrokimya sektörlerine odaklıdır. Ayrıca, Asya Gaz A.Ş. adlı şirkette üst düzey pozisyonda olduğu ve bu şirketin İran'daki en büyük gübre üreticilerinden biri olan Razi Petrokimya'yı satın alan konsorsiyumun içinde yer aldığı bilinmektedir.

Bunlara ek olarak, İstanbul'un en tartışmalı projelerinden biri olan Haliçport (Haliç Altın Boynuz Marina) projesinde yer almış ve burada Fettah Tamince ile ortaklık kurduğu iddia edilmiştir.

Bu yönleriyle Kayıkçı, sadece yatırımcı kimliğiyle değil; aynı zamanda kamuoyunu etkileyen büyük projelerin ve devirlerin merkezinde yer alan bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır.

ŞABAN KAYIKÇI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şaban Kayıkçı hakkında kamuoyunda dolaşan en belirgin bilgi, Diyarbakır kökenli olduğudur. Ancak medyada ya da resmi kaynaklarda doğum yılına veya yaşına ilişkin net bir veri bulunmamaktadır.

Yaşı ve memleketiyle ilgili detayların soruşturmanın ilerleyen safhalarında veya mahkeme sürecinde netleşmesi bekleniyor. Şu anda basına yansıyan bilgiler, yalnızca Diyarbakır'la bağlantılı olduğuna işaret etmektedir.

ŞABAN KAYIKÇI HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Şaban Kayıkçı'nın adının geçtiği ticari yapılar ve projeler oldukça çeşitli ve büyük ölçekli. En bilinenleri şunlardır:

Asya Gaz A.Ş.: Kayıkçı'nın sahibi olduğu şirket, Türkiye'nin yanı sıra İran'daki Razi Petrokimya ile bağlantılı önemli bir yapının parçasıdır.

Kervansaray Otel (Bodrum): Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu otelin icra yoluyla satın alınmasının ardından Şaban Kayıkçı'ya devredildiği iddia edildi.

Paramount Otel / Duja Otel: Sezgin Baran Korkmaz'a aitken el değiştiren ve ardından ismi değiştirilen bu otelin de Kayıkçı'ya geçtiği öne sürüldü.

Haliçport Projesi (Haliç Altın Boynuz Marina): İstanbul'un en dikkat çeken projelerinden biri olan bu yatırımda Kayıkçı'nın, Fettah Tamince ile ortaklık yürüttüğü medyaya yansıdı.

İstanbul Nuruosmaniye Taşınmazı: Değeri yaklaşık 50 milyon dolar olan tarihi bir binanın da Kayıkçı'ya geçtiği ve bu satışın da inceleme altında olduğu biliniyor.

Şirketlerin büyük kısmı hâlâ çeşitli iddialarla soruşturma kapsamında incelenmekte olup, mülkiyet yapıları ve devir süreçleri savcılık tarafından detaylı şekilde araştırılmaktadır.