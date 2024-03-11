Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Nazilli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Nazilli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Nazilli Belediye Başkan Adayı Murat Melezoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT MELEZOĞLU KİMDİR?

Murat Melezoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Nazilli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ NAZİLLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Nazilli adayı belli oldu. Saadet Partisi Nazilli Belediye Başkan Adayı Murat Melezoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.