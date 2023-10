Güçlü bir medya ağına sahip olan Murdoch merak ediliyor. Peki Rupert Murdoch kimdir, kaç yaşında, nereli? Fox TV sahibi kim ve nereli? İşte detaylar…

RUPERT MURDOCH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Rupert Murdoch, 11 Mart 1931'de Avustralya'da doğan bir medya mogulüdür. Medya ve eğlence endüstrilerinde önemli bir etkisi olan Murdoch, uluslararası bir medya imparatorluğu olan News Corporation'ın kurucusu ve esas sahibidir. News Corporation daha sonra 2013 yılında 21st Century Fox ile birleşerek 21st Century Fox'a dönüştü. Bu şirketler aracılığıyla Murdoch, basılı medya, televizyon, film ve dijital medya alanlarında büyük bir etkiye sahiptir.

FOX TV SAHİBİ KİM VE NERELİ?

Murdoch'un medya varlıkları arasında The Wall Street Journal, New York Post, The Times of London, The Sun, Fox News Channel ve 20th Century Fox gibi önemli yayınlar ve şirketler bulunmaktadır. Murdoch, medya alanındaki kariyeri boyunca siyasi etkisi deylemedi ve medya organları üzerinden çeşitli politik görüşleri desteklemiş ve bu konudaki eleştirilere maruz kalmıştır.

Rupert Murdoch'un iş dünyasındaki etkisi, medya kontrolü ve haber yayıncılığı alanlarında uzun yıllar boyunca sürdü. Ancak, onun ve medya şirketlerinin iş pratikleri ve politik etkisi, zaman zaman tartışmalı olmuştur. Murdoch, medya ve siyaset ilişkisinin karmaşıklığı ve medya gücünün önemli bir figürü olarak kabul edilir.