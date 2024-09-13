Roland Sallai kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, transfer sezonunun son gününde Roland Sallai ile anlaşma sağladı. Sports Digitale'in haberine göre Sallai, Galatasaray ile 4 yıllık bir anlaşma yaptı. Roland Sallai, kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

ROLAND SALLAİ KİMDİR?

Doğum : 22 Mayıs 1997 (27 yaşında), Budapeşte, Macaristan

Boy : 1,83 m

Roland Sallai (d. 22 Mayıs 1997), Bundesliga kulübü SC Freiburg ve Macaristan milli takımında sağ kanat veya ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Macar profesyonel futbolcudur.

2023-24 sezonu

19 Ağustos 2023 tarihinde, 2023-24 Bundesliga sezonunun ilk maç gününde TSG 1899 Hoffenheim karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ilk golünü attı.

Nemzeti Sport'a verdiği röportajda, Steven Gerrard'ın yönettiği Al-Ettifaq FC adlı Suudi kulübünün kendisini transfer etmek için çok para teklif ettiğini, ancak kariyerini seçtiğini ve Almanya'da kaldığını söyledi.

21 Eylül 2023 tarihinde, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi sezonunda Olympiacos karşısında alınan 3-2'lik galibiyette ilk golünü attı. 5 Ekim 2023'te Avrupa Ligi'nde West Ham United karşısında alınan 2-1'lik yenilgide Freiburg'un tek golünü attı.26 Ekim 2023 tarihinde, FK TSC ile oynanan 2023-24 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması üçüncü hafta maçında sakatlandı. 30 Kasım 2023'te Olympiacos ile oynanan 2023-24 UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlığından döndü.

İlk golünü 95. dakikada 1. FC Köln karşısında alınan 2-0'lık galibiyette attı. Sakatlığı nedeniyle iki ay ara verdiği 2023-24 Bundesliga sezonunun 15. maç gününde FC Köln karşısında ilk golünü attı.

20 Ocak 2024'te, 2023-24 Bundesliga sezonunun 18. maç haftasında TSG 1899 Hoffenheim karşısında alınan 3-2'lik galibiyette 85. dakikada galibiyet golünü attı.

22 Şubat 2024 tarihinde, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi 16'lı finallerinin ikinci ayağında RC Lens karşısında alınan 3-2'lik galibiyette iki gol attı.

Millî takım kariyeri

Sallai, 2015 FIFA U-20 Dünya Kupası'nda Macaristan U-20 takımının bir parçasıydı ve iki maçta oynadı.[30] U-21 takımı için ilk maçına 12 Ağustos 2015 tarihinde İtalya U21 karşısında çıktı.

İlk uluslararası maçına 20 Mayıs 2016 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Groupama Arena'da Fildişi Sahili'ne karşı oynanan dostluk maçında çıktı.Sallai, 5 Mayıs 2016 tarihinde Macaristan'ın Euro 2016 ön kadrosunda yer aldı ancak turnuvanın nihai kadrosunda yer almadı. 11 Eylül 2018'de, 2018-19 UEFA Uluslar Ligi C maçında Budapeşte'deki Groupama Arena'da Yunanistan'a karşı milli takım için ilk golünü attı.

Sallai, 1 Haziran 2021 tarihinde, yeniden planlanan UEFA Euro 2020 turnuvasında Macaristan'ı temsil edecek 26 kişilik nihai kadroya dahil edildi. 14 Haziran 2022'de, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi A'da İngiltere'ye karşı deplasmanda alınan 4-0'lık galibiyette, İngiltere'nin 1928'deki Wembley Wizards maçından bu yana evindeki en kötü yenilgisi olan maçta bir gol attı.

20 Kasım 2022 tarihinde Yunanistan'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette bir gol attı. Bu maç aynı zamanda Balázs Dzsudzsák'ın vedasıydı.