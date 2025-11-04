Haberler

Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı

Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonucunda Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden müsabakalarda yer alabileceğini açıkladı. CAS'ın aldığı kararla Kayaalp'in cezası 4 yıldan 18 aya indirildi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e, kulak çınlaması ve ağrılarını dindirmek için kullandığı ilaç nedeniyle ITA tarafından 'yasaklı madde kullanımından' dolayı müsabakalardan 4 yıl men cezası verilmişti.

CAS İTİRAZI HAKLI BULARAK CEZAYI KALDIRDI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonucunda Spor CAS'ın kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden müsabakalarda yer alabileceğini duyurdu. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla yeniden mindere dönüş yolunun açılmasının ardından, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile birlikte, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi.

'ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK'

1,5 yıldır yorucu bir süreçten geçtiğini ifade eden Kayaalp, "Paris 2024 Olimpiyatları'ndan önce bu olay başıma geldiğinde inanın çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki 5 gün boyunca doğru düzgün ne yemek yiyebildim ne de bir bardak su içebildim. Bu sürecin beni çok yıpratacağının farkındaydım ama mücadele etmek için de elimden geleni yapmak istiyordum. Çünkü kasıtlı bir şey yapmadığımı ispatlamam gerekiyordu. 20 yıldır milli takımdayız, 30 yıla yakındır bu sporu yapıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada testlerimizi verip, Allah'a şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık" diye konuştu.

'İLACI KULAK ÇINLAMASI İÇİN KULLANMIŞTIM'

Sağlık sorunları nedeniyle (kulak çınlaması) ilacı kullandığını söyleyen Kayaalp, "Doktorlarla konuştum, raporum var, mesajlarım var. Vastarel isminde bir ilaç. Performansıma aspirin kadar katkısı olmayan bir şey. Bunu da özellikle vurgulamak istiyordum. Bunun sonucunda hukuken büyük bir mücadeleye girdik. Bize, ITA tarafından 4 yıl ceza verilmişti, bunu CAS'a taşıdık. CAS'ta doktorlarımız, bizler, tanıklar, inanın sabahtan akşama kadar her türlü sorguya maruz kaldık. Çapraz sorgu da dahil, didik didik sorgulandık. Bunun sonucunda da Allah'a şükürler olsun haklı olduğumuz kanıtlandı. Bunun sevinci ve mutluluğunu yaşıyorum. 1 Ocak'tan itibaren de istediğim takdirde spora devam edebilirim. Buradaki en önemli konu, benim kendimi orada açıklayabilmem. Bu dava sürecini kazanmam beni çok mutlu etti. Güreşte dünyanın en çok madalya kazanan bir sporcusu olarak, böyle bir işi bilinçli şekilde yapmadığımı ispatladım. Tedavim için aldığımı ispatladım. Bunun mutluluğunu yine sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerinde bulundu.

'BERABER SAVAŞTIK'

Kendisine bu süreçte inanan, destek veren herkese teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Gerçekten 1,5 yıl boyunca sokakta karşılaştığım her insanın, 'Biz sana inanıyoruz' demesi bile bana büyük bir mutluluk verdi. İnanın böyle şeyleri duyunca o kadar mutlu oluyordum ki. Beni en çok dinç tutan, sevindiren tarafı da oydu. Bu süreçte kulübümüz ASKİ Spor, federasyon başkanımız Taha Akgül kardeşim ve avukatlarımız her zaman bizlerin yanında oldu. Bu süreci hep beraber atlattık, beraber savaştık, sonunda hep beraber bu süreçten zaferle çıktık" diye konuştu.

