Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var?
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda önemli hedefleri olan Galatasaray, lige iyi bir başlangıç yapmış ve yeni formattaki ilk galibiyetini PAOK karşısında elde etmişti. 3-1'lik galibiyetin ardından moral depolayan sarı kırmızılı temsilcimiz ikinci hafta maçında ise Rigas'a konuk olacak. Peki, Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var?
UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında bu hafta Galatasaray, Rigas FS ile karşı karşıya gelecek. Peki, Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var?
RİGAS FS (RFS) GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Yeni formatta düzenlenen UEFA Avrupa Ligi? mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Galatasaray? 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Rigas FS deplasmanına çıkacak.
Temsilcimizin müsabakası TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma dijital ortamda ise Tabii platformunda yer alacak.
RİGAS FS (RFS) GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Günay, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, IcardiGALATASARAY'DA EKSİK VE CEZALILAR KİMLER?
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart cezası nedeniyle RFS maçında forma giyemeyecek. Roland Sallai ise Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer almadığı için RFS maçında sahaya çıkamayacak.
GALATASARAY'IN UEFA KADROSU
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen.
RFS RİGAS'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
RFS Rigas'ın piyasa değeri 9.4 Milyon Euro'dur.