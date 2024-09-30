Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında bu hafta Galatasaray, Rigas FS ile karşı karşıya gelecek. Peki, Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var?

RİGAS FS (RFS) GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Yeni formatta düzenlenen UEFA Avrupa Ligi? mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Galatasaray? 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Rigas FS deplasmanına çıkacak.

Temsilcimizin müsabakası TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma dijital ortamda ise Tabii platformunda yer alacak.

RİGAS FS (RFS) GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Günay, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart cezası nedeniyle RFS maçında forma giyemeyecek. Roland Sallai ise Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer almadığı için RFS maçında sahaya çıkamayacak.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

RFS RİGAS'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

RFS Rigas'ın piyasa değeri 9.4 Milyon Euro'dur.