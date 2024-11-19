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Resmi Gazete Merkez Bankası ilanı yayımlandı! Bugün 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıkıyor

Resmi Gazete Merkez Bankası ilanı yayımlandı! Bugün 5 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle çıkıyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 50 TL ve 5 TL'lik banknotların tedavüle çıkacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle sunulacak. Peki, Resmi Gazete bugünün kararları neler? 19 Kasım Resmi Gazete atamaları!

Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2024 tarihli sayısında, yeni banknot kararının yanı sıra çeşitli atamalar, yasama ve yürütmeye dair kararlar ile yargı bölümüne ilişkin düzenlemeler yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu'na ait 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren dolaşıma girecek.

RESMİ GAZETE MERKEZ BANKASI İLANI YAYIMLANDI

İlanda şu ifadeye yer verildi:

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir."

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–– Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/56, K: 2024/166 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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