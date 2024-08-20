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Resmi Gazete bugünün (20 Ağustos) kararları neler? 12 Şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!

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20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar arasında 12 şirketin hisselerinin Varlık Fonu'na aktarılması da yer aldı. Resmi Gazete'nin kararları ve Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Resmi Gazete 20 Ağustos atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. Hazine'ye ait 12 şirketin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete bugünün kararları nedir? Detaylar haberimizdedir...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine'ye ait 12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Aktarılan şirketler arasında Koza-İpek Holding, ATP İnşaat ve Ticaret, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Koza Altın İşletmeleri gibi şirketler bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına, 6741 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verildi.

Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin işimleri şöyle:

"Koza- İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi ve Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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