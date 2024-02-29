Üye Girişi
Haberler

Resmi Gazete bugün (29 Şubat) kararları neler? Emekli ikramiyesinde son durum nedir? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Güncelleme:

Resmi Gazete 29 Şubat 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 29 Şubat atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 29 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 29 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2019/113, K: 2023/198 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE SON DURUM NEDİR?

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de bulunuyor. Ancak, bu karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Haberlerimizde konuyla ilgili yapılan açıklamalara yer vereceğiz.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Hukuk Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

. Müge Anlı CANLI İZLE! 29 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 29 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Resmi Gazete bugün (29 Şubat) kararları neler? Emekli ikramiyesinde son durum nedir? Resmi Gazete atama kararları 2024! OKULLAR TATİL Mİ? 29 Şubat Perşembe günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Sis nasıl oluşur? Sis ne zaman olur? Sis neden meydana gelir? HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? Üsküdar - Beşiktaş vapur iptal mi? İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi! İstanbul neden sisli? İstanbul'da sis kaç gün sürecek? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 29 Şubat vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri! Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Ayaydın – Hadise arasında kaç yaş var? 2024 artık yıl mı? Artık yıl nedir? 29 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 29 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title