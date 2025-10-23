Real Madrid Juventus maçı özeti izle! (VİDEO) Şampiyonlar Ligi Juventus Real Madrid maç özeti!

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında, Avrupa futbolunun devleri Real Madrid ve Juventus, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki kulübün tarihine yaraşır şekilde büyük heyecana sahne olan mücadelede, İspanyol devi Real Madrid sahasında rakibini 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da ilk 11'de yer aldığı maç, futbolseverler için önemli anlara sahne oldu. Peki, Real Madrid Juventus maçı özeti nereden, nasıl izlenir? Real Madrid Juventus maçı özeti izlemek için haberimizi okuyun!

ŞAMPİYONLAR LİGİ JUVENTUS REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ! (VİDEO)

Real Madrid Juventus maçı özeti izle! diyen futbolseverler için maçın en önemli anları, video özetiyle sosyal medya ve resmi yayın platformlarında paylaşıldı.

Maçta üstün bir oyun sergileyen Real Madrid, rakibine fazla pozisyon şansı tanımadı. Juventus ise zaman zaman ataklar geliştirse de, kaleci ve savunma hattı iyi direnç gösterdi. Özellikle orta saha mücadelesi yoğun olurken, Madrid'in kontrolü elinde tutması maçın kaderini belirledi.

Real Madrid Juventus maç özeti izle! videolarında Jude Bellingham'ın 57. dakikada attığı gol ve Arda Güler'in sahadaki performansı öne çıktı. Millî oyuncuların oyuna etkisi ve takımın genel direnci detaylı olarak izleyicilere aktarıldı.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Juventus maçı kaç kaç bitti? sorusu maç sonrası en çok aranan başlık oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan bu kritik karşılaşmayı Real Madrid, 1-0 üstünlükle tamamladı. Tek golü ise 57. dakikada orta saha oyuncusu Jude Bellingham kaydetti. Bu skorla Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a çıkardı ve grupta ilk 8 içinde yer aldı. Juventus ise aldığı beraberlikler ve yenilgiyle yalnızca 2 puanla 25. sıraya geriledi.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Real Madrid Juventus maçı maç golleri kim attı? sorusunun cevabı oldukça net:

Karşılaşmanın tek golü, 57. dakikada Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham tarafından kaydedildi. Bellingham, orta sahadan aldığı topla yaptığı etkili koşu ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. Juventus, bu gole karşılık veremeyince maç 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇIN OYUNCUSU KİM SEÇİLDİ?

Real Madrid Juventus maçın oyuncusu kim seçildi? sorusunun yanıtı futbol camiasında merakla bekleniyordu.

Maçın yıldızı olarak, Real Madrid'in genç ve yetenekli milli futbolcusu Arda Güler öne çıktı. Oynadığı 74 dakikada, takımın oyun kurucusu gibi sahada rol aldı ve performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Arda Güler, gol ya da asist yapmasa da 7 kilit pas ve %97 pas isabet oranıyla takımını yönlendirdi. Hem savunma hem hücumda gösterdiği etkinlik, maçın en iyi futbolcusu olarak seçilmesinde belirleyici oldu. Juventus karşısında sergilediği bu performans, Arda'nın Real Madrid'deki yükselişinin önemli bir göstergesi oldu.

MİLLİ OYUNCULARIMIZ ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Bu kritik maçta iki milli oyuncumuz da ilk 11'de sahaya çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Santiago Bernabeu'nun atmosferinde 74 dakika boyunca ter döktü.

Arda Güler, oyunun her anında takımın yaratıcı gücü olarak ön plana çıkarken, Kenan Yıldız da orta sahada mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'in yüksek pas isabeti ve kilit pasları, Real Madrid'in hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.