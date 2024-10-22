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Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Real Madrid Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Borussia Dortmund maçı yayın bilgisi!

Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Borussia Dortmund maçı yayın bilgisi haberimizde....

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Borussia Dortmund maçını Tabii Spor şifresiz izleyebilmeniz için Tabii premium kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii premium kullanıcıları bu akşamki Real Madrid Borussia Dortmund maçını şifresiz izleyebilecekler.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor canlı olarak izlenebilecek.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler şöyledir:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.

Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı, Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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