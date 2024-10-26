Real Madrid Barcelona ilk 11'i! Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Real Madrid Barcelona maç kadrosu ilk 11! Real Madrid bu akşam Barcelona ile İspanya La Liga maçına çıkacak. Real Madrid'in Barcelona ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Real Madrid Barcelona ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Real Madrid Barcelona maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

REAL MADRİD BARCELONA İLK 11

Real Madrid Barcelona maçı 11'leri belli oldu:

Real Madrid 11: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Mbappe, Vini Jr.

Barcelona 11: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Barcelona maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sport Plus kullanıcıları bu akşamki Real Madrid Barcelona maçını şifresiz izleyebilecekler.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı saat 22.00'de başlayacak.