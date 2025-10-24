Haberler

Real Madrid Barcelona El CLassico maçı ne zaman?

Real Madrid Barcelona El CLassico maçı ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga kapsamında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, dev mücadelenin ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayımlanacağını ve yayının şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Real Madrid Barcelona El CLassico ne zaman?

İspanya'nın iki ezeli rakibi Real Madrid ile Barcelona, La Liga'daki dev maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve şifreli olup olmadığı hakkında detayları araştırıyor. Real Madrid Barcelona El CLassico ne zaman?

REAL MADRID VS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid ile Barcelona derbisi, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Bu karşılaşma, sporseverlere hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izleme imkânı sunacak.

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Platform, futbol tutkunlarına mobil uygulama ve web sitesi aracılığıyla da canlı yayın imkânı sağlıyor.

Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve Türksat bağlantısı aracılığıyla şifreli şekilde izlenebiliyor. Kanal, Azerbaycan üzerinden yayın yaparak La Liga maçlarını futbolseverlerle buluşturuyor.

S SPORT CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORMLAR

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve internet bağlantısı üzerinden de şifreli şekilde izlenebilmektedir.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Barcelona arasındaki dev La Liga mücadelesi, 26 Ekim Pazar günü oynanacak.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi, 18.15'te başlayacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle belirtilmiştir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'nın iki devi, Real Madrid ve Barcelona, karşı karşıya gelecekleri bu mücadeleyi Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.