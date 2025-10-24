Real Madrid Barcelona El CLassico maçı ne zaman?

İspanya'nın iki ezeli rakibi Real Madrid ile Barcelona, La Liga'daki dev maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve şifreli olup olmadığı hakkında detayları araştırıyor. Real Madrid Barcelona El CLassico ne zaman?

REAL MADRID VS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid ile Barcelona derbisi, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Bu karşılaşma, sporseverlere hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izleme imkânı sunacak.

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Platform, futbol tutkunlarına mobil uygulama ve web sitesi aracılığıyla da canlı yayın imkânı sağlıyor.

Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve Türksat bağlantısı aracılığıyla şifreli şekilde izlenebiliyor. Kanal, Azerbaycan üzerinden yayın yaparak La Liga maçlarını futbolseverlerle buluşturuyor.

S SPORT CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORMLAR

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve internet bağlantısı üzerinden de şifreli şekilde izlenebilmektedir.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Barcelona arasındaki dev La Liga mücadelesi, 26 Ekim Pazar günü oynanacak.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi, 18.15'te başlayacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle belirtilmiştir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'nın iki devi, Real Madrid ve Barcelona, karşı karşıya gelecekleri bu mücadeleyi Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynayacak.