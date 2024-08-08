Rapid Wien nerenin, hangi ülkenin takımı? #9917

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkacak. Rapid Wien nerenin, hangi ülkenin takımı?

RAPİD WİEN NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer : Viyana, Avusturya

Ligler : Avusturya Bundesliga, Avusturya Kupası

SK Rapid Wien, 1899 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde kurulan bir futbol kulübüdür. Avusturya'nın en başarılı takımıdır.