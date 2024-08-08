Rapid Wien nerenin, hangi ülkenin takımı? #9917
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Peki, Rapid Wien nerenin, hangi ülkenin takımı?
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkacak. Rapid Wien nerenin, hangi ülkenin takımı?
RAPİD WİEN NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Temsil ettiği yer : Viyana, Avusturya
Ligler : Avusturya Bundesliga, Avusturya Kupası
SK Rapid Wien, 1899 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde kurulan bir futbol kulübüdür. Avusturya'nın en başarılı takımıdır.