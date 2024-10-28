Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi)

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'i merak ediliyor. Futbolseverler, takımların sahaya hangi kadroyla çıkacağını araştırıyor. Galatasaray- Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak. Peki, Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi)

RAFA SILVA 11'DE VAR MI?

Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde Rafa Silva yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11 AÇIKLANDI MI?

Galatasaray : Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

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