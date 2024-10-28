Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi)
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Beşiktaş'ın muhtemel 11'i merak konusu oluyor. Rafa Silva'nın 11'de olup olmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Beşiktaş'ın sahaya hangi kadro ile çıkacağı araştırılıyor. Peki, Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? İşte detaylar!
Bu akşam oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'i merak ediliyor. Futbolseverler, takımların sahaya hangi kadroyla çıkacağını araştırıyor. Galatasaray- Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak. Peki, Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi)
RAFA SILVA 11'DE VAR MI?
Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde Rafa Silva yer alıyor.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11 AÇIKLANDI MI?
Galatasaray : Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile