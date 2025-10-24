Raci Kaya kimdir? Raci Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye'nin ekonomi ve finans alanında önemli isimlerinden Raci Kaya, yıllar boyunca özel sektör ve kamu kurumlarında üstlendiği kritik görevlerle adından söz ettirdi. Bankacılıktan devlet kurumlarına, ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarına kadar uzanan kariyer yolculuğunda, stratejik yönetim ve liderlik alanındaki deneyimiyle öne çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RACİ KAYA KİMDİR?

Raci Kaya, Türkiye'de bankacılık, finans ve kamu sektöründe uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir bürokrat ve ekonomisttir. 1967 yılında doğan Kaya, akademik eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamış ve 1989 yılında mezun olmuştur.

Akademik kariyerini sürdürerek Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat alanında yüksek lisansını 1996 yılında tamamlamış, ardından Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde doktorasını 2013 yılında bitirmiştir. Eğitim hayatındaki disiplin ve akademik birikimi, sonraki yıllarda hem bankacılık sektöründe hem de kamu yönetiminde üstlendiği görevlerde ona önemli bir avantaj sağlamıştır.

Raci Kaya'nın çalışma hayatı, bankacılık sektörü ile başlamış ve çeşitli bankalarda 1990 – 2007 yılları arasında farklı görevlerde bulunmuştur. Bu dönemde edindiği deneyim, onu Türkiye'nin önde gelen finansal kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına taşımıştır.

2007 – 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, bankacılık alanındaki uzmanlığını pekiştirmiştir. 2015 – 2016 yıllarında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparak katılım bankacılığı alanında tecrübe kazanmıştır.

2016 yılında kamu sektörüne adım atan Kaya, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş ve ülke ekonomisinin yönetiminde kritik sorumluluklar almıştır. Aynı dönemde 2016 – 2018 yılları arasında EXİMBANK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, Türkiye'nin ihracat finansmanı ve uluslararası ekonomik ilişkiler alanında stratejik kararlar alınmasına katkıda bulunmuştur.

2018 – 2019 yıllarında Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış, bankanın stratejik yönetimi ve büyüme hedeflerinde aktif rol üstlenmiştir. Bu görevlerin ardından Kasım 2018 – Kasım 2020 arasında IMF İcra Direktörlüğü görevini yürütmüş ve uluslararası finans politikaları ile küresel ekonomik konularda deneyim kazanmıştır. 2020 yılı itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Kaya, halen bankanı yönetiminden sorumludur.

RACİ KAYA KAÇ YAŞINDA?

Raci Kaya, 1967 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Yıllar içinde kazandığı deneyim ve üstlendiği görevler, onu Türkiye'nin bankacılık ve kamu finansmanı alanındaki en deneyimli isimlerinden biri haline getirmiştir.

RACİ KAYA NERELİ?

Metinde doğum yeri açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, Türkiye kökenli bir bürokrat olarak tanınmaktadır. Eğitim ve kariyer hayatı boyunca Türkiye'de birçok kritik görevde bulunmuştur.

RACİ KAYA'NIN KARİYERİ

