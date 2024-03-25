2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin oldu. Birçok kişi Rabia Seçkin'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli?

RABİA SEÇKİN KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.