Ptt çalışma saatleri, işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ptt'nin açılış ve kapanış saatleri ile öğle tatili saatleri hakkında bilgi sahibi olmak, ziyaret öncesi planlama yapmak isteyenler için önemli hale geliyor. PTT hangi saatlerde hizmet veriyor sorusu, yoğun ilgi görüyor. PTT çalışma saatleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. PTT çalışma saatleri! PTT saat kaçta açılıyor, akşam kaça kadar açık?

2025 PTT ÇALIŞMA SATTLERİ

PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, günlük olarak yüzbinlerce kişiye hizmet sağlıyor. Kargo gönderimi ve diğer işlemler PTT aracılığıyla yapılabiliyor. Hafta içi sınırlı saatlerde açık olan PTT'nin çalışma saatleri, vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 08:30'da açılarak 12:30'ye kadar hizmet verir. Öğle molasının ardından saat 13:30'da tekrar açılır ve 17:30'da kapanır. Türkiye genelinde bu çalışma saatleri aynıdır.

Pazartesi: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Salı:Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Çarşamba: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Perşembe: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Cuma:Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT şubelerinin hafta sonu çalışma durumu, vatandaşların sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor. Genel olarak PTT şubeleri cumartesi günleri sınırlı saatlerde hizmet verirken, pazar günleri kapalı oluyor. Ancak bazı büyükşehirlerde ve yoğun bölgelerdeki şubeler, cumartesi günleri tam gün veya yarım gün açık olabiliyor. Hafta sonu işlemlerini planlayanların, gitmeden önce ilgili şubenin çalışma saatlerini kontrol etmeleri faydalı olacaktır.