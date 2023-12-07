Galatasaray'ın eski futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şoförünün arabasını çaldığını çalan kişinin Türkiye'de yaşadığını ve isminin Okan olduğunu söyledi.

Profilini ifşa etti! Mbaye Diagne'nin arabasını şoförü mü çaldı?

Süper Lig'de büyük başarılara imza atan Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, arabasını şoförünün çaldığını iddia ederek sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

"ÇALAN KİŞİ TÜRKİYE'DE YAŞIYOR"

Mbaye Diagne, otomobilinin çalındığını ve çalan kişinin kendi şoförünün olduğunu öne sürdü. Çalan kişinin Türkiye'de yaşadığını söyleyen Diagne, tüm fotoğraflarıyla birlikte ifşaya başladı.

"ADI OKAN"

Diagne sosyal medyadaki paylaşımında, "Arabamı çaldı ve kaçtı, Türkiye'de yaşıyor. Adı Okan" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşımlar;