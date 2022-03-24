Portekiz - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Mart Perşembe FIFA 2022 playoff Portekiz - Türkiye golleri kim attı?
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Portekiz - Türkiye maçı tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler, Portekiz - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Mart Perşembe FIFA 2022 playoff Portekiz - Türkiye golleri kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Türkiye kaç kaç? Portekiz - Türkiye kim önde? Portekiz - Türkiye maçında golleri kim attı? Ronaldo gol attı mı? Burak Yılmaz gol attı mı? İşte detaylar...
Portekiz - Türkiye maçı kaç kaç? Portekiz - Türkiye maçında kim önde? Portekiz - Türkiye maçının gollerini kim attı? Portekiz - Türkiye FIFA 2022 play off maçı devam ederken futbol severler, Portekiz - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Mart Perşembe FIFA 2022 playoff Portekiz - Türkiye golleri kim attı? merak etti. İşte ayrıntılar...
Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.
Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!
Maçta şuan ilk yarı bitti.
İLK YARI SONUCU : PORTEKİZ 2 - 0 TÜRKİYE
Maçta şuanda Portekiz 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Portekiz'in golleri :
- 15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
- 42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva
Türkiye'nin golleri:
- 65. dakika : Burak Yılmaz
Maç şuan 2-1 oldu. Portekiz 2-1 önde.
Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.
Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.