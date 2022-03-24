Portekiz - Türkiye maçı kaç kaç? Portekiz - Türkiye maçında kim önde? Portekiz - Türkiye maçının gollerini kim attı? Portekiz - Türkiye FIFA 2022 play off maçı devam ederken futbol severler, Portekiz - Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Mart Perşembe FIFA 2022 playoff Portekiz - Türkiye golleri kim attı? merak etti. İşte ayrıntılar...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI BİTTİ Mİ?

Maçta şuan ilk yarı bitti.

İLK YARI SONUCU : PORTEKİZ 2 - 0 TÜRKİYE

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta şuanda Portekiz 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Portekiz'in golleri :

15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro

Otávio Edmilson da Silva Monteiro 42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva

Türkiye'nin golleri:

65. dakika : Burak Yılmaz

Maç şuan 2-1 oldu. Portekiz 2-1 önde.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

PORTEKİZ - TÜRKİYE İLK 11

Türkiye ilk 11: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

Portekiz ilk 11: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

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