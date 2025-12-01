Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp.'un TurkishBank A.Ş.'yi satın almaya yönelik temaslarda bulunduğuna ilişkin iddialar gündeme geldi. Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre grup, bankanın olası satın alımını stratejik bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Haberde, söz konusu satın almanın özellikle dijital bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesi açısından Freedom Holding için önemli bir adım olabileceği ifade edildi. Bununla birlikte şirket, yürütülen görüşmelerin içeriğine dair detay vermekten kaçındı.

ŞİRKETTEN "YORUMA HAZIR DEĞİLİZ" AÇIKLAMASI

Freedom Holding yaptığı açıklamada, "Değerlendirdiğimiz bankalar veya yürütülen görüşmelerin detayları hakkında yorum yapmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

TURKISHBANK: GÜN İÇİNDE AÇIKLAMA GELEBİLİR

TurkishBank tarafı ise iddialara ilişkin yorum yapmazken, gün içinde bir açıklama yayımlayabileceğini belirtti.

BANKANIN FAALİYET ALANLARI

TurkishBank'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre banka; kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Bankanın ortakları arasında Kuveyt Ulusal Bankası da bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ İLGİ YENİ DEĞİL

Freedom Holding ve Kazakistan merkezli finans kuruluşlarının Türkiye finans sektörüne ilgisi daha önce de gündeme gelmişti. Kaspi.kz, Rabobank Türkiye birimini satın almak için anlaşmaya varmış ve sürecin düzenleyici kurumların onayını beklediğini açıklamıştı. Kaspi ayrıca kısa süre önce Hepsiburada'nın yüzde 65,4 hissesini 1,1 milyar dolara satın almıştı.