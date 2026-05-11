Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Risk İştahını Baskılıyor: Bitcoin 81 bin doların üzerinde tutunuyor

Brent petrol fiyatının 92-100 dolar bandına yaklaşmasıyla birlikte piyasalarda enflasyon beklentileri yeniden güç kazanırken, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini de daha temkinli şekilde fiyatlamaya başladığı görülüyor.

BITCOIN 81 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in küresel risk baskısına rağmen 81 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği görülüyor. Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee’ye göre ETF girişleri ve kurumsal yatırımcı ilgisinin sürmesi, Bitcoin fiyatının mevcut seviyelerde dengelenmesine katkı sağlıyor. Lee, makroekonomik koşulların stabil kalması durumunda piyasanın Bitcoin’de 85 bin dolar seviyesini takip etmeye devam ettiğini belirtti.

ETHEREUM BITCOIN’E GÖRE DAHA ZAYIF GÖRÜNÜM SERGİLİYOR

Ethereum’un ise son dönemde Bitcoin’e kıyasla daha sınırlı bir performans gösterdiği ifade ediliyor. ETH fiyatının 2.320–2.330 dolar bandında işlem gördüğü belirtilirken, zincir üstü aktivite ve Layer-2 ekosistemindeki büyümenin piyasa açısından destekleyici unsurlar arasında yer aldığı aktarılıyor. Analistlere göre Ethereum’da 2.400 dolar seviyesinin yeniden aşılması, dijital varlıklarda risk iştahının güçlendiğine yönelik önemli bir gösterge olabilir.

ALTIN VE KRİPTO AYNI ANDA TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise yatırımcıların artık emtia, faiz ve kripto piyasalarını birlikte değerlendirmeye başlaması oldu. Artan petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini yükseltmesiyle birlikte altın fiyatlarında da dalgalanma görülüyor. Ons altının 4.680–4.700 dolar bandına doğru geri çekildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre piyasalarda farklı varlık sınıflarının aynı anda hareket etmesi, yatırımcıların çoklu piyasa stratejilerine olan ilgisini artırıyor.

ÇOKLU VARLIK ERİŞİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalardaki yüksek volatilite dönemlerinde yatırımcıların farklı varlık sınıflarını aynı platform üzerinden takip etmeye yöneldiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre petrol, altın, hisse senetleri ve dijital varlıklar arasındaki korelasyonun artması, yatırımcı davranışlarında da yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.